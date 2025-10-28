Un coltello vicino al corpo | l' ultimo mistero sul delitto di Marco Veronese

Trovata una lama in via Sabotino accanto al cadavere del trentanovenne: non sarebbe l’arma del delitto. Al vaglio la vita privata e lavorativa della vittima. Il collega: “Non aveva mai avuto problemi con nessuno”. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Un coltello vicino al corpo: l'ultimo mistero sul delitto di Marco Veronese

