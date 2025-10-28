Un arcobaleno di speranza per i pazienti con mieloma multiplo | al via il progetto al Ruggi
Al via, a Salerno, un nuovo progetto di ricerca sostenuto da Amgen con la collaborazione dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV e dell’UOC di Ematologia dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Un nuovo progetto di ricerca dedicato al mieloma multiplo, una delle più complesse. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
