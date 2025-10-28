Un anno dalla Dana viaggio a Paiporta il paese più colpito | Ancora lontani dalla normalità

A un anno dall’alluvione provocata dal fenomeno meteorologico della Dana, nel piccolo paese di Paiporta, in Spagna, si sta cercando a fatica di tornare alla normalità. Le linee della metro che collegano quello che è stato il centro della catastrofe alla città di Valencia sono state riaperte, nell’aria l’odore di calce e vernice ha preso il posto dell’odore forte del fango, le macchine accartocciate sono sparite e si lavora per rimettere a nuovo piani terra e garage. Ma la ferita è profonda. I residenti raccontano che, ad ogni nuova allerta meteo, si riaccende in loro la paura vissuta quella notte del 29 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

