A novant’anni suonati, Remo Marchioni non smette di macinare primati sulla pista da atletica. L’instancabile presidente dell’Atletica Pistoia, residente a Porretta Terme ma di origini gaggesi, stupisce ancora una volta: dopo le tre medaglie nelle categorie dei 100, 200 e 400 m conquistate ai campionati europei che qualche giorno fa si sono tenuti a Madeira, al suo ritorno in Italia ha pensato bene di infrangere un doppio record mondiale nella staffette 4X100 e 4x400 metro all’aperto. È successo a Novara, sabato 25 ottobre, quando con i compagni di testimone Francesco Paderno, Roberto Maiocchi, Vincenzo Vanda e Andrea Corvetti ha raggiunto il traguardo in 1’27’’37 e 8’17’’55, strappando il miglior tempo a un quartetto di atleti master giapponesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un altro record per l’atleta 90enne Marchioni