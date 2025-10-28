N el cuore dell’Autunno, le temperature scendono gradualmente e il guardaroba si avvolge in trame dense e colori profondi. Adesso serve più che mai un gioiello statement, come il protagonista assoluto della stagione, re indiscusso delle collane girocollo da donna: il choker rigido in oro giallo. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Questo accessorio originale e con personalità da vendere, è già da tempo presente nei dress code delle fashioniste e delle icone di stile globali. Ma ora, torna a reclamare il centro della scena. Coronando look di ogni genere, da quelli diurni con maglioni soft a quelli serali con pelle in vista, grazie alla sua presenza scultorea unita agli effetti di tendenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un accessorio statement che si indossa con tutto, dal dolcevita di cashmere al party look