Un accessorio statement che si indossa con tutto dal dolcevita di cashmere al party look
N el cuore dell’Autunno, le temperature scendono gradualmente e il guardaroba si avvolge in trame dense e colori profondi. Adesso serve più che mai un gioiello statement, come il protagonista assoluto della stagione, re indiscusso delle collane girocollo da donna: il choker rigido in oro giallo. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Questo accessorio originale e con personalità da vendere, è già da tempo presente nei dress code delle fashioniste e delle icone di stile globali. Ma ora, torna a reclamare il centro della scena. Coronando look di ogni genere, da quelli diurni con maglioni soft a quelli serali con pelle in vista, grazie alla sua presenza scultorea unita agli effetti di tendenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it
