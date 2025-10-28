Umbria scabbia in carcere | 11 casi registrati La Regione | La situazione è sotto controllo
Undici casi di scabbia nelle carcere dell'Umbria. La conferma ufficiale arriva dalla Regione Umbria dopo l'allarme lanciato dal garante dei detenuti, Giuseppe Caforio.Scabbia, 11 casi nelle carceri dell'Umbria“Dalle verifiche condotte dalle direzioni aziendali, in collaborazione con i medici. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
