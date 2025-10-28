Umbria scabbia in carcere | 11 casi registrati La Regione | La situazione è sotto controllo

Perugiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Undici casi di scabbia nelle carcere dell'Umbria. La conferma ufficiale arriva dalla Regione Umbria dopo l'allarme lanciato dal garante dei detenuti, Giuseppe Caforio.Scabbia, 11 casi nelle carceri dell'Umbria“Dalle verifiche condotte dalle direzioni aziendali, in collaborazione con i medici. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

umbria scabbia carcere 11Scabbia, decine di casi in carcere - L'allarme dei sindacati: "Manca personale sanitario, a rischio anche gli agenti" ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Umbria Scabbia Carcere 11