Umbria la maxi vincita | c' è una nuova turista per sempre

Perugiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il sogno di tutti, il signor Turista per sempre”. Centrata ad Amelia una maxi vincita grazie al tagliando venduto nella tabaccheria Sister Act. A “grattare” il tesoro una ragazza amerina. “Non sapete che gioia nell’aver consegnato il biglietto”, scrive in un post Facebook il titolare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

