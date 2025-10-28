Umbria la maxi vincita | c' è una nuova turista per sempre

“Il sogno di tutti, il signor Turista per sempre”. Centrata ad Amelia una maxi vincita grazie al tagliando venduto nella tabaccheria Sister Act. A “grattare” il tesoro una ragazza amerina. “Non sapete che gioia nell’aver consegnato il biglietto”, scrive in un post Facebook il titolare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

Eccellenzacalcio. . IL TRENO DEI GOL DI SERIE D, ECCELLENZA E PROMOZIONE 12 ottobre 2025 La novità di Eccellenzacalcio, in collaborazione con Umbria Tv. Tutta la carrellata dei gol della 7° giornata di serie D, la 6° di Eccellenza e Promozione a cura - facebook.com Vai su Facebook

Maxi-inchiesta sulla gestione rifiuti. In 7 chiedono di costituirsi parte civile - Tre Comuni, Città di Castello, San Giustino e Citerna, due associazioni e due aziende, (Esa e la stessa Sogepu) hanno formalmente richiesto ieri mattina di costituirsi parte civile nel procedimento ... Riporta lanazione.it