Ultimissime Juve LIVE | Tudor esonerato Brambilla sarà in panchina contro l’Udinese ecco il nome in pole per diventare il nuovo allenatore bianconero

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Spalletti alla Juve: lui vuole i bianconeri! Retroscena di Pedullà, ecco cosa è successo sabato a sera a Roma tra Comolli e.

ultimissime juve live tudorEsonero Tudor diretta: aggiornamenti e possibile nuovo allenatore Juve LIVE - L'ultima volta che la Juventus esonerò un allenatore in questo mese fu nella stagione 1969/70 con Luis Carniglia. Riporta msn.com

ultimissime juve live tudorTudor esonerato, chi arriva sulla panchina della Juventus? Da Spalletti a Palladino, tutti i nomi del possibile nuovo allenatore - Dopo tre sconfitte consecutive e otto partite senza vittorie tra campionato e coppe, è arrivato l'inevitabile esonero di Igor Tudor. Si legge su eurosport.it

ultimissime juve live tudorJuventus, esonerato Tudor: primi contatti con Spalletti come nuovo allenatore dei bianconeri - Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus, al suo posto al momento ci sarà Massimo Brambilla, scelta interna, prelevato dalla NextGen ... Secondo fanpage.it

