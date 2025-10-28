Ultimissime Juve LIVE | incontro con Spalletti che detta le condizioni Tudor deluso dai giocatori

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 28 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 ottobre 2025. Tudor Juve e la durissima frase rivolta ai giocatori dopo il ko con la Lazio: «Siete senza dignità». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: incontro con Spalletti che detta le condizioni. Tudor deluso dai giocatori

News recenti che potrebbero piacerti

$Juve, arbitri, Sinner e tennis: le ultimissime - X Vai su X

Ultimissime Juve LIVE Tutti gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti alla Juve, le ultime news sul nuovo allenatore in diretta: oggi l’incontro con Comolli per il contratto - Luciano Spalletti è il tecnico dal quale la Juventus ha scelto di ripartire dopo l’esonero di Tudor. fanpage.it scrive

Nuovo allenatore Juve diretta: Spalletti in pole. Tutti gli aggiornamenti e la giornata di oggi LIVE - Il tecnico croato paga un destino già segnato dopo la scelta del mercato non condiviso: l'etichetta del traghettatore e le interviste scomode con le frecciate alla società. Da corrieredellosport.it

Spalletti alla Juventus, Comolli incontra l'ex Ct e Buffon si schiera: "È l'uomo giusto" - Spalletti alla Juventus, ci siamo: incontro tra Comolli e l'ex Ct della Nazionale, si tratta sul rinnovo Champions. Riporta sport.virgilio.it