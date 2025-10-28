Uffizi al via le aperture serali del venerdì al Corridoio Vasariano

Firenze, 28 ottobre 2025 - Uffizi, vanno avanti le aperture serali straordinarie del Corridoio Vasariano: si tengono tutti i venerdì, dalle 19 alle 23 fino al 26 dicembre 2025 compreso. L’ingresso avviene con apposito biglietto “Corridoio Vasariano–Aperture straordinarie”; la prenotazione è obbligatoria. Le visite, per gruppi di 25 persone, avranno inizio ai seguenti orari: 19 – 19:20 – 19:40 – 20 – 20:20 – 20:40 – 21 – 21:20 – 21:40 – 21:50. Il biglietto prevede il passaggio dalla Galleria delle Statue e delle Pitture, ma non consente la visita degli spazi della Galleria. E’ necessario prendere visione del “Regolamento completo aperture straordinarie per l'accesso al Corridoio Vasariano” e dell'apposito avviso delle aperture sul sito ufficiale delle Gallerie degli Uffizi, www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

