UFFICIALE – Torna il tifo in Curva Nord | il comunicato che spiega modalità e nome nuovo striscione

La notizia era nell’aria e mancava soltanto l’ufficialità che oggi è arrivata: da domani, Inter-Fiorentina a San Siro torneranno i gruppi organizzati in Curva Nord. Un ritorno quindi al tifo come prima. Conclusa la protesta scatenata dopo le limitazioni. Curva Nord, il testo del comunicato ufficiale. DOPO UN LUNGO PERIODO CARATTERIZZATO DA RESTRIZIONI CHE HANNO PRIVATO LA NOSTRA CURVA DI STRISCIONI, BANDIERE E COLORI, INTER-FIORENTINA SEGNA IL RITORNO DEI GRUPPI ORGANIZZATI AL MEAZZA. CON RINNOVATO SENSO DI APPARTENENZA, TORNIAMO AD ESPORRE I NOSTRI DRAPPI, PONENDO FINE A MESI DI LIMITAZIONI CHE HANNO INCISO PROFONDAMENTE SULL’ESPRESSIONE GENUINA E PASSIONALE DEL TIFO ORGANIZZATO INTERISTA. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it