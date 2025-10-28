Le anticipazioni di Uomini e Donne relative all’ultima registrazione effettuata, ovvero, quella del 27 ottobre, rivelano che una coppia è stata duramente attaccata a causa di alcuni comportamenti sospetti. Anche Mario Lenti e Cinzia Paolini se la sono vista brutta, mentre Agnese De Pasquale ha fatto una scelta. Ci sono stati risvolti anche per Gemma Galgani, mentre al Trono Classico ci sono stati dei baci e delle accese discussioni. Due coppie sotto attacco a Uomini e Donne: presunti accordi, chiusure e comportamenti strani. La nuova stagione di Uomini e Donne è ormai decollata da un pezzo dal punto di vista delle dinamiche. 🔗 Leggi su Tutto.tv

UeD anticipazioni: coppia d'accordo? Mario e Cinzia nel caos, Agnese fa una scelta