Ue i ministri delle finanze mentono sempre | la menzogna dell' obbligo del rispetto del 3% Deficit PIL che imprigiona l’Unione

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni volta che un ministro delle finanze dell’UE afferma di disporre di risorse limitate per l’obbligo del rispetto del parametro stabilito dall’Unione Europea del 3% tra deficit e PIL, mente sapendo di mentire I politici mentono. Spesso. I ministri delle finanze dell’Unione Europea mentono,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ue, i ministri delle finanze mentono (sempre): la menzogna dell'obbligo del rispetto del 3% Deficit/PIL che imprigiona l'Unione

