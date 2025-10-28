Udine Retail in più di centoventi allo speed date del commercio
Udine si mette in gioco e lo fa con i numeri e con il dialogo. Alla prima edizione ufficiale di Udine Retail, ospitata allo Spazio Villalta, si sono ritrovati oltre 120 operatori tra mondo immobiliare, associazioni di categoria, imprenditori, franchising e investitori. Dopo la “prova generale”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
CONTRIBUTI PER RILANCIARE I NEGOZI, DAL CENTRO STORICO AI QUARTIERI
UDINE - Centoventi milioni l'anno ripetuti per tre anni: un capitale a cui la Fondazione Crup contribuisce per 1 milione, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa tra i bambini tra gli 0 e ...