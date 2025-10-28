Ucraina Zelensky e il piano di pace Onu | droni russi crimini
La guerra in Ucraina. Zelensky annuncia il piano per la pace, sulla falsariga di quello per Gaza: sarà pronto tra una settimana. Intanto continuano i bombardamenti. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Guerra Ucraina Russia, Zelensky,: "Serve sostegno Europa per 2-3 anni di lotta". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky,: 'Serve sostegno Europa per 2- Secondo tg24.sky.it
Ucraina: Zelensky valuta un “piano di pace modello Gaza” proposto dal Regno Unito - Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha mostrato apertura, pur con notevoli riserve, all'ipotesi di un nuovo piano di pace per l'Ucraina ... Scrive ilmetropolitano.it
Ucraina, Zelensky: “Lavoriamo a un piano di pace su modello Gaza, ma Putin non accetterà” – La diretta - Ucraina, tutte le notizie di lunedì 27 ottobre – La diretta Donald Trump lancia un messaggio a Vladimir Putin: “Dovrebbe far finire la guerra invece di testare missili”. Lo riporta msn.com