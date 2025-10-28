Kiev, 28 ott. (AdnkronosAfp) - L'Ucraina avrà bisogno del sostegno finanziario dell'Europa per altri "due o tre anni" per contrastare l'invasione russa. Lo ha dichiarato Volodymyr Zelensky, riferendosi alla proposta della Commissione europea di sbloccare gradualmente i beni russi congelati per finanziare lo sforzo bellico ucraino. "Ho ribadito questo punto a tutti i leader europei. Ho detto loro che non combatteremo per decenni, ma che dovete dimostrare che, per un certo periodo di tempo, sarete in grado di fornire un sostegno finanziario stabile all'Ucraina", ha detto Zelensky. "Ed è per questo che hanno in mente questo programma: 2-3 anni", ha aggiunto, riferendosi alla proposta della Commissione europea di sbloccare gradualmente i beni russi congelati per finanziare l'Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Zelensky, 'contro Mosca abbiamo bisogno sostegno Europa per 2 o 3 anni'