Ucraina prove di forza Usa-Russia fra diplomazia in Cina e super missile Putin

Periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Mentre per ora non si prevede un prossimo incontro fra Trump e Putin, almeno finché non ci saranno sul tavolo elementi concreti, e quindi da realizzare, di cui parlare, dopo l'insuccesso dei colloqui in Alaska, la situazione al fronte fa registrare nuovi successi dalla parte russa, con la conquista, annunciata dal generale Gerasimov, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ucraina prove forza usaUcraina, prove di forza Usa-Russia fra diplomazia in Cina e super missile Putin - Donald Trump tenta la carta cinese: un incontro con Xi Jinping per cercare una via d’uscita dal conflitto e, soprattutto, un modo per riposizionare gli Stati Uniti nello scacchiere globale. Lo riporta adnkronos.com

ucraina prove forza usaGuerra Ucraina, Usa: nessun incontro Trump-Putin nell'immediato. Ue e Kiev lavorano a piano di pace in 12 punti - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. ilmattino.it scrive

ucraina prove forza usaUcraina, sanzioni Usa a greggio russo. Trump smentisce Wsj su missili lungo raggio a Kiev - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, sanzioni Usa a greggio russo. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Prove Forza Usa