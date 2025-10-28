Ucraina prove di forza Usa-Russia fra diplomazia in Cina e super missile Putin

(Adnkronos) – Mentre per ora non si prevede un prossimo incontro fra Trump e Putin, almeno finché non ci saranno sul tavolo elementi concreti, e quindi da realizzare, di cui parlare, dopo l'insuccesso dei colloqui in Alaska, la situazione al fronte fa registrare nuovi successi dalla parte russa, con la conquista, annunciata dal generale Gerasimov, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

