Ucraina | Mosca ' Francia potrebbe inviare 2mila soldati al fianco di Kiev'

Mosca, 28 ott. (Adnkronos) - La Francia prevede di inviare un contingente di circa 2.000 soldati in Ucraina. Lo ha riferito il Servizio di intelligence estero russo (Svr), precisando che "la spina dorsale della formazione sarà composta da truppe d'assalto della Legione straniera francese, provenienti principalmente dai paesi latino-americani". Secondo l'agenzia, le truppe sono già state dispiegate nelle aree della Polonia al confine con l'Ucraina, dove stanno svolgendo addestramento al combattimento. Il contingente comprenderà sia soldati semplici che ufficiali. Se informazioni su questi piani dovessero trapelare - anticipa l'Svr - Parigi dichiarerebbe di inviare solo un piccolo gruppo di istruttori per addestrare gli ucraini mobilitati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Mosca, 'Francia potrebbe inviare 2mila soldati al fianco di Kiev'

