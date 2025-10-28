Nuovo capitolo nella guerra di intelligence tra Russia e Francia. Secondo un recente rapporto diffuso dal Servizio segreto estero russo (Svr), Parigi sarebbe pronta a inviare un contingente di circa 2.000 soldati in Ucraina. Una notizia che, come già accaduto in passato con altre segnalazioni di Mosca, non ha per ora trovato conferme ufficiali da parte delle autorità francesi o di altri alleati della Nato. Leggi anche: “Milioni di soldati”. La mossa definitiva di Putin, trema tutta l’Europa Da settimane, l’ Svr diffonde comunicati che annunciano operazioni o provocazioni attribuite all’Occidente e mai riscontrate nei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ucraina, l’allarme dei servizi segreti russi: “Francia pronta a inviare 2mila soldati al fianco di Kiev”