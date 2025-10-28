Ucraina l’allarme dei servizi segreti russi | Francia pronta a inviare 2mila soldati al fianco di Kiev
Nuovo capitolo nella guerra di intelligence tra Russia e Francia. Secondo un recente rapporto diffuso dal Servizio segreto estero russo (Svr), Parigi sarebbe pronta a inviare un contingente di circa 2.000 soldati in Ucraina. Una notizia che, come già accaduto in passato con altre segnalazioni di Mosca, non ha per ora trovato conferme ufficiali da parte delle autorità francesi o di altri alleati della Nato. Leggi anche: “Milioni di soldati”. La mossa definitiva di Putin, trema tutta l’Europa Da settimane, l’ Svr diffonde comunicati che annunciano operazioni o provocazioni attribuite all’Occidente e mai riscontrate nei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Comitato Nazionale ANPI La Palestina, l’Ucraina e l’impegno per la pace, la situazione in Italia e l’allarme per l’astensionismo. Gli appuntamenti in cantiere. Il documento del Comitato nazionale ANPI (...) Dalla Palestina all’Ucraina a decine di altri Pa - facebook.com Vai su Facebook
Allarme droni in Germania, riapre oggi aeroporto Monaco. Ultime news guerra Ucraina-Russia - X Vai su X
La Francia invia 2.000 militari in Ucraina per «sostenere Kiev». Gli 007 russi: è allarmante - I servizi segreti russi affermano che il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di inviare un contingente di 2. Si legge su msn.com
Russia, allerta dei servizi segreti tedeschi: «Guerra con la Nato prima del 2029, ecco cosa vuole fare Putin» - I servizi segreti tedeschi hanno lanciato un avvertimento sulla Russia, che sarebbe pronta a «entrare nel conflitto militare diretto con la Nato», prima del 2029. Segnala msn.com