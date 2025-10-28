Ucraina Crosetto | Italiani insospettabili corrotti dalla Russia

Periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia". In guerra, "i morti ucraini sono 520.000, i morti russi più di 1 milione". Sono le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto nel nuovo libro di Bruno Vespa 'Finimondo' in uscita giovedì 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri. "La Russia ci sta già attaccando con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ucraina crosetto italiani insospettabiliUcraina, Crosetto: “Italiani insospettabili corrotti dalla Russia” - (Adnkronos) – “Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia”. Riporta msn.com

ucraina crosetto italiani insospettabiliCrosetto, l’accusa shock che sconvolge la politica: “Italiani insospettabili corrotti dalla Russia” - «Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia», afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto nel nuovo libro ... thesocialpost.it scrive

ucraina crosetto italiani insospettabiliCrosetto: “Insospettabili italiani corrotti dalla Russia”. Le proteste pro Pal? “Landini non è capace di farlo da solo. Infiltrazione per destabilizzarci” - Il ministro della Difesa nel nuovo libro di Vespa: 'L'Italia è l'obiettivo principale della destabilizzazione russa' ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Crosetto Italiani Insospettabili