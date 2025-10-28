Ucraina Crosetto | Italiani insospettabili corrotti dalla Russia
(Adnkronos) – "Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia". In guerra, "i morti ucraini sono 520.000, i morti russi più di 1 milione". Sono le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto nel nuovo libro di Bruno Vespa 'Finimondo' in uscita giovedì 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri. "La Russia ci sta già attaccando con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
