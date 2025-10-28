Ucraina allarme 007 Russia | Francia pronta a inviare 2mila soldati al fianco di Kiev
(Adnkronos) – La Francia prevede di inviare un contingente di circa 2.000 soldati in Ucraina. Lo ha riferito il Servizio di intelligence estero russo (Svr), precisando che “la spina dorsale della formazione sarà composta da truppe d’assalto della Legione straniera francese, provenienti principalmente dai Paesi latino-americani”. Secondo l’agenzia, le truppe sono già state dispiegate . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
