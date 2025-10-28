Ucraina 007 Mosca | Francia prevede di inviare a Kiev fino a 2mila soldati – La diretta

Tra le discussioni su sanzioni, missili a lungo raggio e potenziali piani di pace, continua la guerra in Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, afferma che il suo Paese avrà bisogno del sostegno finanziario dell’Europa per altri 2-3 anni. Intanto, gli 007 di Mosca affermano che lo Stato maggiore francese si starebbe preparando a inviare un contingente militare di fino a 2mila soldati nelle regioni centrali dell’Ucraina. Ecco tutte le notizie di oggi 28 ottobre in diretta. Guerra in Ucraina, le notizie del 28 ottobre Inizio diretta: 281025 07:00 Fine diretta: 281025 23:45 10:51 281025 Lavrov: "Pronti a dare garanzie che non attaccheremo membri Nato" “Abbiamo ripetutamente affermato che non abbiamo mai avuto e non intendiamo attaccare alcuno Stato membro della Nato o dell’Ue”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, 007 Mosca: “Francia prevede di inviare a Kiev fino a 2mila soldati” – La diretta

