Ucciso a colpi di fucile di notte | addio a Napoleone il cane custode delle pecore
Dolore e sconcerto a Torchiara, dove un pastore maremmano, di nome Napoleone, di proprietà di una famiglia che gestisce un'azienda agricola è stato ucciso a colpi di fucile, forse a piombini. Il cane è stato ferito con un colpo al petto, che dimostra il gesto volontario e mirato da parte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
