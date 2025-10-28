Ucciso a 23 anni nuova svolta Arrestato 18enne col coltello Indagato per minacce aggravate

Lanazione.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova svolta nelle indagini per la lite consumata a Perugia, nella quale è morto Hekuran Cumani. Il 23enne di Fabriano, di cui sabato scorso si è svolto il funerale nella cattedrale di San Venanzio, nella cittadina marchigiana, è stato ucciso con una coltellata nel parcheggio dell’Università nel corso di un violento confronto tra un gruppo di ragazzi marchigiani, tra cui la vittima, e un gruppo di perugini. Confronto nato per uno screzio di poco conto, secondo quanto emerso finora, forse un apprezzamento calcistico, un insulto da cui si è passati alle mani. E presto, nel confronto, sono spuntati i coltelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ucciso a 23 anni nuova svolta arrestato 18enne col coltello indagato per minacce aggravate

© Lanazione.it - Ucciso a 23 anni, nuova svolta. Arrestato 18enne col coltello. Indagato per minacce aggravate

Leggi anche questi approfondimenti

ucciso 23 anni nuovaUcciso a 23 anni, nuova svolta. Arrestato 18enne col coltello. Indagato per minacce aggravate - Il giovane di origine marocchina a maggio aveva ferito con una falce un buttafuori ed era stato anche denunciato per aver danneggiato l’auto della fidanzata, sfondando il lunotto con un colpo. Da lanazione.it

ucciso 23 anni nuovaUcciso a 23 anni dopo la discoteca. Indagati anche una ragazza e un buttafuori - Caccia all’assassino di Cumani, morto tra le braccia del fratello. Riporta msn.com

ucciso 23 anni nuovaRagazzo di 23 anni ucciso a Perugia, il cordoglio del Comune: "Una tragedia che tocca nel profondo la nostra comunità" - "La Sindaca, la Giunta e l’intero Consiglio comunale di Perugia esprimono il più profondo dolore per la morte del giovane trovato senza vita questa mattina. Scrive corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Ucciso 23 Anni Nuova