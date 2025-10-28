Ucciso a 23 anni nuova svolta Arrestato 18enne col coltello Indagato per minacce aggravate
Nuova svolta nelle indagini per la lite consumata a Perugia, nella quale è morto Hekuran Cumani. Il 23enne di Fabriano, di cui sabato scorso si è svolto il funerale nella cattedrale di San Venanzio, nella cittadina marchigiana, è stato ucciso con una coltellata nel parcheggio dell’Università nel corso di un violento confronto tra un gruppo di ragazzi marchigiani, tra cui la vittima, e un gruppo di perugini. Confronto nato per uno screzio di poco conto, secondo quanto emerso finora, forse un apprezzamento calcistico, un insulto da cui si è passati alle mani. E presto, nel confronto, sono spuntati i coltelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ucciso a 23 anni, nuova svolta. Arrestato 18enne col coltello. Indagato per minacce aggravate - Il giovane di origine marocchina a maggio aveva ferito con una falce un buttafuori ed era stato anche denunciato per aver danneggiato l’auto della fidanzata, sfondando il lunotto con un colpo. Da lanazione.it
Ucciso a 23 anni dopo la discoteca. Indagati anche una ragazza e un buttafuori - Caccia all’assassino di Cumani, morto tra le braccia del fratello. Riporta msn.com
Ragazzo di 23 anni ucciso a Perugia, il cordoglio del Comune: "Una tragedia che tocca nel profondo la nostra comunità" - "La Sindaca, la Giunta e l’intero Consiglio comunale di Perugia esprimono il più profondo dolore per la morte del giovane trovato senza vita questa mattina. Scrive corrieredellumbria.it