ucciso a 23 anni nuova svolta arrestato 18enne col coltello indagato per minacce aggravate

Nuova svolta nelle indagini per la lite consumata a Perugia, nella quale è morto Hekuran Cumani. Il 23enne di Fabriano, di cui sabato scorso si è svolto il funerale nella cattedrale di San Venanzio, nella cittadina marchigiana, è stato ucciso con una coltellata nel parcheggio dell’Università nel corso di un violento confronto tra un gruppo di ragazzi marchigiani, tra cui la vittima, e un gruppo di perugini. Confronto nato per uno screzio di poco conto, secondo quanto emerso finora, forse un apprezzamento calcistico, un insulto da cui si è passati alle mani. E presto, nel confronto, sono spuntati i coltelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

