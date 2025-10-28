Uccisa e abbandonata in ospedale | arrestato il consuocero si è costituito

Dopo settimane di indagini, l'uomo ricercato per l'omicidio di Dolores Mori, si è consegnato spontaneamente presso il comando provinciale dei carabinieri di Brescia, dove è stato sottoposto a fermo dai militari. Si tratta di Roberto Held, italiano classe '75, ritenuto il responsabile della morte. 🔗 Leggi su Today.it

Uccisa con tre colpi di pistola e abbandonata davanti all’ospedale: sparito il marito di Dolores Dori. Il videomessaggio di lui con una pistola - X Vai su X

Radio1 Rai. . Si fa strada l'ipotesi di una lite familiare, poi degenerata, nell'inchiesta sulla morte di Dolores Dori. 43 anni, sorella di un collaboratore di giustizia, è stata uccisa e abbandonata davanti all'ospedale di Desenzano. Il servizio di Claudio Vigolo#GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Uccisa e abbandonata, si è costituito il consuocero - È stato fermato dai Carabinieri il presunto responsabile dell'omicidio di Dolores Dori, la donna sinti raggiunta da colpi d'arma da fuoco lo scorso 2 ottobre nel campo sinti ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Uccisa e abbandonata nel bresciano, celebrati funerali privati - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it

Vicentina uccisa a colpi di pistola: la donna abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano - Dolores Dori, prossima ai 44 anni, è morta nella notte tra il 2 e il 3 ottobre dopo essere stata raggiunta da tre colpi di arma da fuoco al ventre all’interno ... Secondo rainews.it