Uccisa e abbandonata in ospedale | arrestato il consuocero si è costituito

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di indagini, l'uomo ricercato per l'omicidio di Dolores Mori, si è consegnato spontaneamente presso il comando provinciale dei carabinieri di Brescia, dove è stato sottoposto a fermo dai militari. Si tratta di Roberto Held, italiano classe '75, ritenuto il responsabile della morte. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

uccisa abbandonata ospedale arrestatoUccisa e abbandonata, si è costituito il consuocero - È stato fermato dai Carabinieri il presunto responsabile dell'omicidio di Dolores Dori, la donna sinti raggiunta da colpi d'arma da fuoco lo scorso 2 ottobre nel campo sinti ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

uccisa abbandonata ospedale arrestatoUccisa e abbandonata nel bresciano, celebrati funerali privati - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it

Vicentina uccisa a colpi di pistola: la donna abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano - Dolores Dori, prossima ai 44 anni, è morta nella notte tra il 2 e il 3 ottobre dopo essere stata raggiunta da tre colpi di arma da fuoco al ventre all’interno ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Uccisa Abbandonata Ospedale Arrestato