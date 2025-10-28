Uccisa da un colpo d' arma da fuoco sulla complanare | sullo schermo le drammatiche immagini

BRINDISI - L'arrivo di due auto, un uomo che scende. Tre spari, un giovane che prova a fermarlo, poi colluttazioni. Nell'aula “Metrangolo” del tribunale di Brindisi è stato proiettato il video di quanto è accaduto sulla complanare della statale 7 il 26 maggio 2024, quando Irene Margherita venne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

