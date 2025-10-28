Uccisa a coltellate nella sua casa | arrestato il compagno L' allarme dato dagli amici

Ancora una donna uccisa in casa e ancora una volta i sospetti sono tutti sul compagno, che è stato bloccato dai carabinieri. Siamo a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. La coppia è di origine brasiliana. Per uccidere la donna è stato utilizzato un coltello.Donna uccisa a coltellate in casa. 🔗 Leggi su Today.it

LA STORIA. Eva ha voluto presenziare ai funerali di Pamela Genini, uccisa a coltellate dall’ex compagno. La donna, anche lei valdimagnina, fu accoltellata nel sonno dal marito nel 2001. Ora vive in una casa protetta. - facebook.com Vai su Facebook

Donna uccisa a Bruzzano colpita da 14 coltellate. L'ex-compagno: "Sono un assassino e un fallito" https://tg.la7.it/cronaca/omicidio-bruzzano-luciana-ronchi-luigi-morcaldi-23-10-2025-246466… - X Vai su X

