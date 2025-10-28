Uccide l’ex con smisurate coltellate lei trovata morta dopo un giorno L’orrore nel Veronese | il braccialetto sparito e la denuncia ritirata
Aveva chiamato i Carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda, nella notte tra lunedì e martedì 28 ottobre, Reis Pedroso Douglas, dicendo che voleva farla finita. Poi l’uomo, cittadino brasiliano di 41 anni, ha confessato il delitto, facendo così scoprire il corpo della compagna, Jessica Stapazzolo Custodio de Lima. La avrebbe ucciso con un « numero smisurato di coltellate ». Pedroso viveva con la 33enne, anche lei originaria del Brasile, a Castelnuovo del Garda, nel veronese. « Appariva in stato confusionale, sicuramente sotto effetto di alcol e droga. E in un primo momento ha detto di averla uccisa addirittura sabato sera, anche se dalle prime risultanze del medico legale questo parrebbe essere escluso: parliamo di circa 24 ore », ha dichiarato Claudio Papagno, comandante provinciale dei Carabinieri di Verona. 🔗 Leggi su Open.online
