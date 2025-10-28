Uccide la moglie a coltellate Lei aveva chiamato i carabinieri per maltrattamenti ma poi aveva ritirato la denuncia

Ilgazzettino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTELNUOVO DEL GARDA (VERONA) - Una donna di origini brasiliane è stata trovata morta in casa oggi in una palazzina di via Silvio Pellico. L'autore è già. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata aggredita dal marito con un coltello e uccisa con diversi fendenti

Una donna di origini brasiliane è stata trovata morta in casa oggi a Castelnuovo del Garda, nel Veronese: la donna, secondo le prime

