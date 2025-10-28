Uccide la ex 33enne nel Veronese Numero smisurato di coltellate Arrestato l' uomo si era tolto il braccialetto elettronico

Jessica Stapazzolo Custodio de Lima in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici. Lui era stato denunciato per violenza sessuale verso la sorella di lei. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Uccide la ex 33enne nel Veronese. «Numero smisurato di coltellate». Arrestato l'uomo, si era tolto il braccialetto elettronico

Scopri altri approfondimenti

Omicidio Cinzia Pinna, si cerca di ricostruire i movimenti e i contatti di Ragnedda dopo il delitto Incaricato il perito che analizzerà i dispositivi elettronici dell'assassino della 33enne di Castelsardo - facebook.com Vai su Facebook

Uccide la compagna nel Veronese: arrestato, si era liberato del braccialetto elettronico. Il pm: “Numero smisurato di coltellate” - La vittima aveva già fatto denuncia per maltrattamenti domestici in passato, poi l’aveva ... msn.com scrive

Uccide la compagna 33enne a coltellate. Jessica Stapazzollo aveva chiamato i carabinieri per maltrattamenti, ma poi aveva ritirato la denuncia - Una donna di origini brasiliane, Jessica Stapazzollo Custodio de Lima di 33 anni, è stata trovata morta in casa nella notte in una palazzina di via ... Si legge su msn.com

Femminicidio nel Veronese: uccide la ex compagna. «Numero smisurato di coltellate». Arrestato l'uomo, si era tolto il braccialetto elettronico - Castelnuovo del Garda, lei in passato aveva in passato chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici: l'uomo, già arrestato ad aprile, aveva il divieto di avvicinamento. Da corrieredelveneto.corriere.it