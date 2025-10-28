Uccide la compagna con un numero smisurato di coltellate | si era tolto il braccialetto elettronico I vicini | Jessica voleva andarsene ma non sapeva dove

CASTELNUOVO DEL GARDA (VERONA) - Le violenze continue perpetrate a lungo e sfociate nell'ennesimo femminicidio: è accaduto in una palazzina di via Silvio Pellico, a Castelnuovo del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Uccide la compagna con «un numero smisurato di coltellate»: si era tolto il braccialetto elettronico. I vicini: «Jessica voleva andarsene ma non sapeva dove»

