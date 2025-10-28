Uccide la compagna con un numero smisurato di coltellate | aveva il braccialetto elettronico ma se l' era tolto I vicini | Jessica voleva andarsene ma non sapeva dove

CASTELNUOVO DEL GARDA (VERONA) - Le violenze continue perpetrate per anni e sfociate nell'ennesimo femminicidio: è accaduto in una palazzina di via Silvio Pellico, a Castelnuovo del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Uccide la compagna con «un numero smisurato di coltellate»: aveva il braccialetto elettronico ma se l'era tolto. I vicini: «Jessica voleva andarsene ma non sapeva dove»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Uccide la compagna a coltellate. Lei aveva chiamato i carabinieri per maltrattamenti ma poi aveva ritirato la denuncia - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Femminicidio a #Milano, uccide la compagna Pamela con 24 coltellate #15ottobre #Tv2000 #femminicidi #violenzasulledonne #PamelaGenini @tg2000it - X Vai su X

Verona sotto choc, femminicidio a Castelnuovo del Garda: uomo uccide la compagna a coltellate. "Numero smisurato" - Un uomo di origini brasiliane ha ucciso a coltellate la sua compagna, anch’essa brasiliana. Si legge su affaritaliani.it

Uccide la compagna con un "numero smisurato di coltellate", arrestato Reis Pedroso Douglas - Sono partiti gli accertamenti e, a seguito di sue ammissioni, il cadavere è stato ritrovato nell'abitazione di Cast ... msn.com scrive

Castelnuovo del Garda: uccisa in casa dal compagno. La Procura: "Un numero smisurato di coltellate" - Reis Pedroso Douglas, 41enne cittadino brasiliano, ha confessato l’omicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni. Si legge su rainews.it