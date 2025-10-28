Uccide la compagna con smisurate coltellate nel Veronese Il giallo del braccialetto elettronico tolto l’arresto ad aprile e lo stupro della sorella di lei

Un uomo ha accoltellato e ucciso l’ex compagna a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. L’uxoricida si chiama Douglas Reis Pedroso, ha 41 anni ed è di origine brasiliana. Da circa un anno e mezzo conviveva con la vittima, Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni, anche lei originaria del Brasile. Da quanto si è appreso, la donna aveva già chiamato i carabinieri in precedenza per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia. E proprio a causa del clima familiare violento, alla donna era stato tolto, su richiesta del padre, l’ affidamento della figlia, avuta da una precedente relazione. 🔗 Leggi su Open.online