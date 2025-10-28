Uccide la compagna a coltellate Lei aveva chiamato i carabinieri per maltrattamenti ma poi aveva ritirato la denuncia

CASTELNUOVO DEL GARDA (VERONA) - Una donna di origini brasiliane è stata trovata morta in casa oggi a Castelnuovo del Garda, nel Veronese: la donna, secondo le prime ricostruzioni,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Uccide la compagna a coltellate. Lei aveva chiamato i carabinieri per maltrattamenti, ma poi aveva ritirato la denuncia

