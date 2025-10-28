Uccide la compagna a coltellate in casa a Castelnuovo del Garda | arrestato

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha ucciso a coltellate la compagna a Castelnuovo del Garda nella loro abitazione. Il killer è stato arrestato poco dopo il fatto mentre si continua a indagare sulla dinamica del delitto. Secondo quanto reso noto, la vittima è una donna di origini brasiliane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

