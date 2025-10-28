uccide la compagna a coltellate arrestato nel veronese

AGI - Fermo di polizia giudiziaria per Douglas Reis Pedroso, cittadino brasiliano di 41 anni, che ha ucciso all’interno della sua abitazione a Castelnuovo del Garda la compagna, Jessica Custode de Lima, 33 anni, anche lei brasiliana. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte. Proprio Reis Pedroso ha chiamato i carabinieri, dicendo di volersi suicidare. Così sono partiti gli accertamenti su di lui e poi, dopo sue prime informali ammissioni, il cadavere della donna è stato trovato nell’abitazione di Castelnuovo. L’uomo, che annovera una condanna per il rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza e che risulta facesse uso di alcol e droghe, era già indagato per maltrattamenti aggravati e lesioni volontarie ai danni della compagna, reati commessi da agosto 2024 ad aprile 2025 e per il quale era già sottoposto a procedimento penale. 🔗 Leggi su Agi.it

