uccide la compagna a coltellate arrestato nel veronese

AGI - Fermo di polizia giudiziaria  per  Douglas Reis Pedroso, cittadino brasiliano di 41 anni, che ha  ucciso  all’interno della sua abitazione a  Castelnuovo del Garda  la compagna,  Jessica Custode de Lima, 33 anni, anche lei brasiliana. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte. Proprio Reis Pedroso ha chiamato i  carabinieri, dicendo di volersi suicidare. Così sono partiti gli accertamenti su di lui e poi, dopo sue prime informali ammissioni, il  cadavere della donna  è stato trovato nell’abitazione di Castelnuovo. L’uomo, che annovera una  condanna  per il rifiuto dell’accertamento dello stato di  ebbrezza  e che risulta facesse uso di  alcol e droghe, era già  indagato  per  maltrattamenti aggravati  e  lesioni volontarie  ai danni della compagna, reati commessi da agosto 2024 ad aprile 2025 e per il quale era già sottoposto a  procedimento penale. 🔗 Leggi su Agi.it

