Uccide la compagna a coltellate arrestato nel Veronese
AGI - Fermo di polizia giudiziaria per Douglas Reis Pedroso, cittadino brasiliano di 41 anni, che ha ucciso all’interno della sua abitazione a Castelnuovo del Garda la compagna, Jessica Custode de Lima, 33 anni, anche lei brasiliana. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte. Proprio Reis Pedroso ha chiamato i carabinieri, dicendo di volersi suicidare. Così sono partiti gli accertamenti su di lui e poi, dopo sue prime informali ammissioni, il cadavere della donna è stato trovato nell’abitazione di Castelnuovo. L’uomo, che annovera una condanna per il rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza e che risulta facesse uso di alcol e droghe, era già indagato per maltrattamenti aggravati e lesioni volontarie ai danni della compagna, reati commessi da agosto 2024 ad aprile 2025 e per il quale era già sottoposto a procedimento penale. 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
ULTIM’ORA Uccide la compagna a coltellate in casa a Castelnuovo del Garda: arrestato - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Femminicidio a #Milano, uccide la compagna Pamela con 24 coltellate #15ottobre #Tv2000 #femminicidi #violenzasulledonne #PamelaGenini @tg2000it - X Vai su X
Uccide la compagna a coltellate in casa a Castelnuovo del Garda: arrestato - Il killer è stato arrestato poco dopo il fatto mentre si continua a indagare sulla dinamica del delitto. Lo riporta fanpage.it
Donna uccisa a coltellate in casa, arrestato il compagno: lei lo aveva denunciato per maltrattamenti, poi l'aveva ritirata - Un uomo ha aggredito la compagna in casa, in via Silvio Pellico, e l'ha uccisa con diverse coltellate. leggo.it scrive
Donna uccisa a coltellate in casa, arrestato il compagno: lei lo aveva fatto denuncia per maltrattamenti, poi l'aveva ritirata - Un uomo ha aggredito la compagna in casa, in via Silvio Pellico, e l'ha uccisa con diverse coltellate. Scrive msn.com