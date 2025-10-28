Uccide la compagna a coltellate | arrestato brasiliano

La donna si era già rivolta ai carabinieri per episodi di maltrattamenti domestici, ma poi aveva deciso di ritirare la denuncia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Uccide la compagna a coltellate: arrestato brasiliano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ULTIM’ORA Uccide la compagna a coltellate in casa a Castelnuovo del Garda: arrestato - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Femminicidio a #Milano, uccide la compagna Pamela con 24 coltellate #15ottobre #Tv2000 #femminicidi #violenzasulledonne #PamelaGenini @tg2000it - X Vai su X

Uccide la compagna a coltellate in casa a Castelnuovo del Garda: arrestato - Il killer è stato arrestato poco dopo il fatto mentre si continua a indagare sulla dinamica del delitto. Da fanpage.it

Donna uccisa a coltellate in casa, arrestato il compagno: lei lo aveva denunciato per maltrattamenti, poi l'aveva ritirata - Un uomo ha aggredito la compagna in casa, in via Silvio Pellico, e l'ha uccisa con diverse coltellate. Lo riporta msn.com

Castelnuovo del Garda: uomo uccide la compagna a coltellate - Martedì una donna è stata uccisa a coltellate dal compagno nella loro abitazione di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Come scrive msn.com