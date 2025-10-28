Uccide la compagna a coltellate | arrestato brasiliano

Imolaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna si era già rivolta ai carabinieri per episodi di maltrattamenti domestici, ma poi aveva deciso di ritirare la denuncia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

uccide la compagna a coltellate arrestato brasiliano

© Imolaoggi.it - Uccide la compagna a coltellate: arrestato brasiliano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

uccide compagna coltellate arrestatoUccide la compagna a coltellate in casa a Castelnuovo del Garda: arrestato - Il killer è stato arrestato poco dopo il fatto mentre si continua a indagare sulla dinamica del delitto. Da fanpage.it

uccide compagna coltellate arrestatoDonna uccisa a coltellate in casa, arrestato il compagno: lei lo aveva denunciato per maltrattamenti, poi l'aveva ritirata - Un uomo ha aggredito la compagna in casa, in via Silvio Pellico, e l'ha uccisa con diverse coltellate. Lo riporta msn.com

uccide compagna coltellate arrestatoCastelnuovo del Garda: uomo uccide la compagna a coltellate - Martedì una donna è stata uccisa a coltellate dal compagno nella loro abitazione di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uccide Compagna Coltellate Arrestato