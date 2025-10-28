Fermo di polizia giudiziaria per Douglas Reis Pedroso, cittadino brasiliano di 41 anni, che ha ucciso all’interno della sua abitazione a Castelnuovo del Garda la la compagna, Jessica Strapazzolo custode de Lima, 33 anni, anche lei brasiliana. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte. Proprio Reis Pedroso ha chiamato i carabinieri, dicendo di volersi suicidare. Così sono partiti gli accertamenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Uccide la compagna a coltellate a Castelnuovo del Garda: si era tolto il braccialetto elettronico. Accusato anche di aver abusato della cognata