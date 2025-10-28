Uccide la compagna a coltellate a Castelnuovo del Garda | si era tolto il braccialetto elettronico Accusato anche di aver abusato della cognata

28 ott 2025

Fermo di polizia giudiziaria per Douglas Reis Pedroso, cittadino brasiliano di 41 anni, che ha ucciso all’interno della sua abitazione a Castelnuovo del Garda la la compagna, Jessica Strapazzolo custode de Lima, 33 anni, anche lei brasiliana. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte. Proprio Reis Pedroso ha chiamato i carabinieri, dicendo di volersi suicidare. Così sono partiti gli accertamenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

