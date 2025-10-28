Uccide la compagna a coltellate a Castelnuovo del Garda | si era tolto il braccialetto elettronico Accusato anche di aver abusato della cognata
Fermo di polizia giudiziaria per Douglas Reis Pedroso, cittadino brasiliano di 41 anni, che ha ucciso all’interno della sua abitazione a Castelnuovo del Garda la la compagna, Jessica Strapazzolo custode de Lima, 33 anni, anche lei brasiliana. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte. Proprio Reis Pedroso ha chiamato i carabinieri, dicendo di volersi suicidare. Così sono partiti gli accertamenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
Uccide la compagna con «un numero smisurato di coltellate»: aveva il braccialetto elettronico ma se l'era tolto. I vicini: «Jessica voleva andarsene ma non sapeva dove» - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Femminicidio a #Milano, uccide la compagna Pamela con 24 coltellate #15ottobre #Tv2000 #femminicidi #violenzasulledonne #PamelaGenini @tg2000it - X Vai su X
Uccide la compagna a coltellate, arrestato nel Veronese - Fermo di polizia giudiziaria per Douglas Reis Pedroso, cittadino brasiliano di 41 anni, che ha ucciso all’interno della sua abitazione a Castelnuovo del Garda la compagna, Jessica Custode de Lim ... Segnala msn.com
Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna uccisa a coltellate dal compagno - La vittima è una donna originaria del Brasile, uccisa a coltellate dal compagno all'interno della sua abitazione nel Veronese. Da tg24.sky.it
Uccide la compagna a coltellate in casa a Castelnuovo del Garda: arrestato - Il killer è stato arrestato poco dopo il fatto mentre si continua a indagare sulla dinamica del delitto. fanpage.it scrive