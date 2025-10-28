Uccide la compagna 33enne a coltellate Jessica Stapazzollo aveva chiamato i carabinieri per maltrattamenti ma poi aveva ritirato la denuncia

CASTELNUOVO DEL GARDA (VERONA) - Una donna di origini brasiliane, Jessica Stapazzollo Custodio de Lima di 33 anni, è stata trovata morta in casa nella notte in una palazzina di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Uccide la compagna 33enne a coltellate. Jessica Stapazzollo aveva chiamato i carabinieri per maltrattamenti, ma poi aveva ritirato la denuncia

