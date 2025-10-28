Uccide compagna a coltellate | arrestato

11.42 Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo ha aggredito la compagna brasiliana uccidendola con colpi di coltello. L'allarme è stato lanciato da amici della vittima che non la sentivano più da sabato. Oggi la scoperta del corpo in casa. L'uomo, anche lui brasiliano, si era già allontanato, ed è stato arrestato successivamente. Lei in passato lo aveva denunciato per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

