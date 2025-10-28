Uccide compagna a coltellate | arrestato

Servizitelevideo.rai.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.42 Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo ha aggredito la compagna brasiliana uccidendola con colpi di coltello. L'allarme è stato lanciato da amici della vittima che non la sentivano più da sabato. Oggi la scoperta del corpo in casa. L'uomo, anche lui brasiliano, si era già allontanato, ed è stato arrestato successivamente. Lei in passato lo aveva denunciato per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

uccide compagna coltellate arrestatoUccide la compagna a coltellate in casa a Castelnuovo del Garda: arrestato - Il killer è stato arrestato poco dopo il fatto mentre si continua a indagare sulla dinamica del delitto. Riporta fanpage.it

uccide compagna coltellate arrestatoUccisa a coltellate dal compagno, arrestato. L'allarme dato dagli amici: non rispondeva da sabato - Da quanto si è appreso la donna in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato ... msn.com scrive

uccide compagna coltellate arrestatoDonna uccisa a coltellate in casa, arrestato il compagno: lei lo aveva denunciato per maltrattamenti, poi l'aveva ritirata - Un uomo ha aggredito la compagna in casa, in via Silvio Pellico, e l'ha uccisa con diverse coltellate. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Uccide Compagna Coltellate Arrestato