Uap | sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte chiediamo perché’

(Adnkronos) – Nel testo della manovra, in merito alla farmacia dei servizi, si è passati dalla chiarezza delle misure – "rispettose della legge" e di "garanzia" di parità di trattamento con le altre strutture sanitarie – alla "confusione". Il tutto "in una notte", per questo l'Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata (Uap) "chiede . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

