Twisted Wonderland e Cat’s Eye
(Adnkronos) – Il programma di Lucca Comics & Games si arricchisce quest’anno con due nuovi anime targati Disney+. Si tratta di Disney Twisted Wonderland: La serie animata e di Cat’s Eye – Occhi di gatto (nella foto), nel 40° anniversario dal lancio del fortunatissimo IP giapponese. Si parte con Twisted Wonderland mercoledì 29 ottobre alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
