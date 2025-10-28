Twisted Wonderland e Cat’s Eye

Periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il programma di Lucca Comics & Games si arricchisce quest’anno con due nuovi anime targati Disney+.  Si tratta di Disney Twisted Wonderland: La serie animata e di Cat’s Eye – Occhi di gatto (nella foto), nel 40° anniversario dal lancio del fortunatissimo IP giapponese.  Si parte con Twisted Wonderland mercoledì 29 ottobre alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

twisted wonderland cat8217s eyeI cattivi Disney più famosi diventano anime nel trailer di Twisted Wonderland - Dal videogioco al piccolo schermo, i leggendari villain sono protagonisti di un nuovo anime fantasy in arrivo su Disney+ ... Riporta bestmovie.it

‘Twisted-Wonderland’ Anime Series Based on Hit Mobile Game Set at Disney+ - Wonderland: The Animation,” marking the streamer’s latest push into Japanese animation with a series based on the blockbuster mobile gaming property. Si legge su variety.com

Disney Villains inspire new anime series 'Twisted-Wonderland: The Animation' - Wonderland: The Animation," the highly anticipated anime series debuting Tuesday, October 29, exclusively on Disney+ and Hulu. Come scrive abc7.com

Cerca Video su questo argomento: Twisted Wonderland Cat8217s Eye