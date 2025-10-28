TvPlay tra poco live per commentare le gare di oggi
Torna TvPlay con appuntamento serale per commentare le partite di oggi, diventa interessante vedere quali saranno le prossime evoluzioni del campionato. (TvPlay.it) Si è tornati in campo con Lecce-Napoli e Atalanta-Milan, due partite che hanno regalato sorprese. Lo studio è caldissimo, preparatevi a seguire qui sopra. L'articolo proviene da TvPlay.it. 🔗 Leggi su Tvplay.it
News recenti che potrebbero piacerti
Emiliano Viviano, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del dualismo, ancora poco convincente sul campo, tra McTominay e De Bruyne nel Napoli. "McTominay in calo per colpa di De Bruyne? Io lo ripeto ancora, voglio prendermi gli insult - facebook.com Vai su Facebook