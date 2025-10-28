TV Ultra HD | quanto l’occhio umano riesce davvero a vedere secondo la scienza
Nel mondo dell’elettronica di consumo, la corsa ai pixel è una costante e le TV Ultra HD sono ormai la norma per il commercio dell’intrattenimento. I produttori ci convincono che più la risoluzione è alta – dal Full HD al 4K, fino all’8K – più l’esperienza visiva sarà immersiva e realistica. Ma è davvero così? Secondo una ricerca scientifica d’avanguardia, la risposta è un secco “ no, non sempre “. I nostri occhi, infatti, hanno un limite fisiologico invalicabile. Uno studio congiunto condotto dai ricercatori dell’ Università di Cambridge e dei Meta Reality Labs, e pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications, fornisce per la prima volta dati empirici su ciò che l’occhio umano è effettivamente in grado di percepire. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
