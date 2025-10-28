Tv | Belve Rita De Crescenzo ' Il mio ricordo più brutto? Quando sono stata violentata'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Sono passata dalle stalle alle stelle". Rita De Crescenzo, influencer tra le più seguite d'Italia con oltre 2milioni di follower, oggi 28 ottobre è tra gli ospiti della prima puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto alla sesta stagione. Una vita complessa, a tratti drammatica, segnata da sofferenze, abusi e dalla droga, fino a una sorta di rinascita grazie al successo sulla piattaforma social TikTok. Si definisce 'tiktokana' (e non tiktoker) o anche 'showget' (invece che showgirl), ma al di là di qualche storpiatura lessicale, più o meno intenzionale, Rita De Crescenzo rispondendo alle domande di Francesca Fagnani mostra un lato inedito.

