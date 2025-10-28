Tuttosport – i segreti della Roma di Gasperini

2025-10-28 11:28:00 Flash news da Tuttosport: ROMA – Conservare il primo posto domani contro il Parma in attesa dello scontro diretto del 2 novembre a San Siro contro il Milan: è questo l’obiettivo della Roma di Gian Piero Gasperini, domenica tornata a vincere dopo i due ko di fila contro Inter e Viktoria Plzen. Il successo a Reggio Emilia lancia i giallorossi in vetta alla classifica insieme al Napoli a 18 punti sui 24 a disposizione, con le uniche due sconfitte del campionato che sono arrivate davanti al proprio pubblico contro appunto l’Inter e prima ancora con il Torino. Dei quattro ko totali di stagione, poi, anche gli altri due sono arrivati in casa, seppur in gare europee. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – i segreti della Roma di Gasperini

