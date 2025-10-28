Tutto ribaltato Sondaggio Porta a Porta colpo di scena clamoroso! Due partiti scendono uno sale
News TV. Le ultime intenzioni di voto rilevate da Only Numbers per la trasmissione Porta a Porta mostrano un quadro in pieno movimento. L’Italia politica si riscopre instabile e imprevedibile: mentre Fratelli d’Italia e Partito Democratico perdono terreno, il Movimento 5 Stelle torna a crescere e accorcia le distanze. Una fotografia che racconta un Paese attraversato da riposizionamenti, ripensamenti e nuove forme di consenso che potrebbero riscrivere gli equilibri del Parlamento. Leggi anche: “Scendo in campo”. Lei ha deciso di candidarsi con loro: sorpresa nel mondo dello spettacolo I numeri che cambiano tutto. 🔗 Leggi su Tvzap.it
