News TV. Le ultime intenzioni di voto rilevate da Only Numbers per la trasmissione Porta a Porta mostrano un quadro in pieno movimento. L'Italia politica si riscopre instabile e imprevedibile: mentre Fratelli d'Italia e Partito Democratico perdono terreno, il Movimento 5 Stelle torna a crescere e accorcia le distanze. Una fotografia che racconta un Paese attraversato da riposizionamenti, ripensamenti e nuove forme di consenso che potrebbero riscrivere gli equilibri del Parlamento.

"Tutto ribaltato". Sondaggio Porta a Porta, colpo di scena clamoroso! Due partiti scendono, uno sale