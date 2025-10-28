Tutti i prof del Collegio 2025 Ci sono 3 new entry

© US Rai Si riaprono le porte de Il Collegio, giunto alla nona edizione. Su Rai Play sono cominciate le lezioni per i 18 nuovi allievi del reality show, girato quest’anno al Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso e raccontate, per la prima volta, da Pierluigi Pardo. Sei i professori riconfermati, mentre tre new entry arricchiscono il corpo docenti: Lucia Bello, insegnante di Educazione Fisica, Monica Calcagni, insegnante di Educazione Sessuale, e Giusi Serra, insegnante di Musica. Non mancheranno Lucia Gravante ed Enzo Marcelli nelle vesti di sorveglianti. Per ottenere il diploma di terza media, gli alunni dovranno studiare i programmi del 1990, anno in cui è ambientato Il Collegio 9: dal crollo definitivo del blocco sovietico alla liberazione di Nelson Mandela, passando per il Mondiale di calcio di Italia ‘90, il walkman sempre acceso e le cassette registrate a casa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tutti i prof del Collegio 2025. Ci sono 3 new entry

