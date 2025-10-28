Tutti gli ex e flirt di Isabella Rossellini da De Sica a Gary Oldman a Mosher | David Lynch fu l’amore della mia vita

Una delle prime storie di Isabella Rossellini l’ha vissuta con Christian De Sica sul finire degli anni ’70. Il flirt non è durato a lungo, tanto che ad oggi sopravvivono pochissime foto della coppia. È seguita poi una relazione con lo scrittore e filosofo campano Luciano De Crescenzo: quando si conobbero, lui aveva 52 anni e lei appena 24. “Mi innamorai di lei non solo per la sua grande bellezza”, dichiarò De Crescenzo in un documentario, “ma anche per la sua profonda intelligenza. Nella mia vita credo di aver pianto solo tre volte. Una di queste fu quando Isabella mi lasciò per andare in America”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tutti gli ex e flirt di Isabella Rossellini, da De Sica a Gary Oldman a Mosher: “David Lynch fu l’amore della mia vita

