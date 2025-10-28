Tutti al Palazzetto per l' esordio della Petrarca Pallamano Femminile in A2

Arezzo, 28 ottobre 2025 –  ! Grandi emozioni in arrivo per tutti gli ex atleti e gli appassionati di sport! La Petrarca Pallamano Femminile è pronta a scendere in campo per la prima partita del campionato di Serie A2 nazionale, esordio assoluto di categoria, un traguardo importante che segna l'inizio di una nuova e avvincente avventura per la compagnia femminile aretina. L'invito è rivolto a tutta la comunità sportiva: venite a sostenere le nostre ragazze, condividendo la passione, l'impegno e lo spirito di squadra che da sempre contraddistingue la tradizione petrarchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

